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    Роналду близок к соглашению с налоговыми органами Испании

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду близок к мировому соглашению с налоговыми органами Испании.

    Как передает Report, власти королевства ранее обвинили португальца в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год.

    Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия доходов, полученных за имиджевые права.

    Как сообщает интернет-портал El Confidencial, по условиям соглашения с налоговиками Роналду признает свою вину и выплатит в испанскую казну порядка € 18-20 млн. Эта сумма включает в себя сокрытые налоги, а также административные и уголовные штрафы.

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