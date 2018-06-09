Роналду близок к соглашению с налоговыми органами Испании

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду близок к мировому соглашению с налоговыми органами Испании.

Как передает Report, власти королевства ранее обвинили португальца в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год.

Прокуратура считает, что Роналду использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия доходов, полученных за имиджевые права.

Как сообщает интернет-портал El Confidencial, по условиям соглашения с налоговиками Роналду признает свою вину и выплатит в испанскую казну порядка € 18-20 млн. Эта сумма включает в себя сокрытые налоги, а также административные и уголовные штрафы.