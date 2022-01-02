О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роналдо заразился коронавирусом

Роналдо заразился коронавирусом Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом.
Футбол
2 января 2022 г. 22:15
Роналдо заразился коронавирусом

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter "Крузейро".

По информации источника, сегодня, 2 января, бразилец сдал положительный тест на COVID-19. Роналдо пропустит мероприятия, приуроченные к годовщине основания "Крузейро".

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрел 90% акций "Крузейро" за 62,5 млн евро. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского "Вальядолида".

Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе "Крузейро", ПСВ, каталонской "Барселоны", "Интера", мадридского "Реала", "Милана" и "Коринтианса". На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ronaldo koronavirusa yoluxub

Самое важное

Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 
2 января 2022 г. 21:06
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
Сержант ГПС расстрелял старшего лейтенанта и двух прапорщиков
2 января 2022 г. 20:45
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши
Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"
1 января 2022 г. 00:07
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанского народу
1 января 2022 г. 00:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
31 декабря 2021 г. 22:34
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
На некоторых центральных улицах Баку ограничивается движение автомобилей
31 декабря 2021 г. 17:22
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
В Агдаме экскаватор подорвался на мине
31 декабря 2021 г. 16:01
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2021 г. 00:00
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
Обнародовано число лиц, выпущенных на свободу по акту об амнистии 
30 декабря 2021 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi