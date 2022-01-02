Роналдо заразился коронавирусом

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом.

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter "Крузейро".

По информации источника, сегодня, 2 января, бразилец сдал положительный тест на COVID-19. Роналдо пропустит мероприятия, приуроченные к годовщине основания "Крузейро".

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрел 90% акций "Крузейро" за 62,5 млн евро. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского "Вальядолида".

Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе "Крузейро", ПСВ, каталонской "Барселоны", "Интера", мадридского "Реала", "Милана" и "Коринтианса". На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.