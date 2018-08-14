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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо выписан из больницы.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство EFE, 42-летний бывший нападающий выписан из госпиталя Ибицы.
Роналдо покинул лечебное учреждение через запасной выход, чтобы избежать контактов с репортерами, которые дожидались его появления у центрального входа.
Отметим, что Роналдо, которому поставлен диагноз - пневмония, был госпитализирован 10 августа.
Təbriz QuliyevАвтор новости