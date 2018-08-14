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    Роналдо выписан из больницы

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо выписан из больницы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство EFE, 42-летний бывший нападающий выписан из госпиталя Ибицы.  

    Роналдо покинул лечебное учреждение через запасной выход, чтобы избежать контактов с репортерами, которые дожидались его появления у центрального входа.

    Отметим, что Роналдо, которому поставлен диагноз - пневмония, был госпитализирован 10 августа.

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