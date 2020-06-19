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Роналдо определил лучших футболистов в истории

Роналдо определил лучших футболистов в истории

Роналдо

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо назвал четверых игроков, которых считает лучшими за всю историю футбола.

Как передает Report, об этом сообщает Goal.

"Для меня в рейтинге лучших в истории первые четыре имени - Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Лучшие игроки в истории футбола", - сказал Роналдо.

Ранее он заявил, что следит за игрой форварда "Барселоны" Лионеля Месси, нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом, вингером "Реала" Эденом Азаром, форвардами "Пари Сен-Жермен" Неймаром и Килианом Мбаппе. В этом списке Роналдо не оказалось нападающего "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо также заявил, что подписал бы Мбаппе в "Вальядолид", если бы у него был бюджет мадридского "Реала".

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