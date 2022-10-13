Роналдо назвал будущего обладателя "Золотого мяча"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что у французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема практически нет шансов избежать победы в голосовании за обладателя "Золотого мяча".
Как передает Report, об этом сообщает NotiMerica.
"Я не думаю, что у Бензема есть хоть какой-то шанс проиграть. У него впечатляющая статистика, ему нравится забивать в Лиге чемпионов.
Может ли победить кто-то еще? В теории да, но то, что сотворил Бензема в прошлом сезоне, очень сильно отличается от достижений других игроков", - цитирует Роналдо издание.
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 17 октября.
Ранее Бензема был признан лучшим игроком минувшего сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).