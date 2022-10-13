О нас

Роналдо назвал будущего обладателя "Золотого мяча"

Роналдо назвал будущего обладателя "Золотого мяча" Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что у французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема практически нет шансов избежать победы в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
Футбол
13 октября 2022 г. 08:27
Роналдо назвал будущего обладателя Золотого мяча

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что у французского форварда мадридского "Реала" Карима Бензема практически нет шансов избежать победы в голосовании за обладателя "Золотого мяча".

Как передает Report, об этом сообщает NotiMerica.

"Я не думаю, что у Бензема есть хоть какой-то шанс проиграть. У него впечатляющая статистика, ему нравится забивать в Лиге чемпионов.

Может ли победить кто-то еще? В теории да, но то, что сотворил Бензема в прошлом сезоне, очень сильно отличается от достижений других игроков", - цитирует Роналдо издание.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 17 октября.

Ранее Бензема был признан лучшим игроком минувшего сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Состоятся очередные матчи группового этапа Лиги Европы
Состоятся очередные матчи группового этапа Лиги Европы
13 октября 2022 г. 07:56
Лига Европы: Карабах примет в Баку греческий Олимпиакос
Лига Европы: "Карабах" примет в Баку греческий "Олимпиакос"
13 октября 2022 г. 07:31
Бавария установила новый рекорд Лиги чемпионов
"Бавария" установила новый рекорд Лиги чемпионов
13 октября 2022 г. 03:37
ЛЧ: Бавария, Наполи и Брюгге вышли в 1/8 финала
ВидеоЛЧ: "Бавария", "Наполи" и "Брюгге" вышли в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 01:17
На матч Карабах - Олимпиакос остались непроданными 300 билетов
На матч "Карабах" - "Олимпиакос" остались непроданными 300 билетов
12 октября 2022 г. 20:48
Гурбан Гурбанов: Олимпиакос рассматривает этот матч как последний шанс
Гурбан Гурбанов: "Олимпиакос" рассматривает этот матч как последний шанс
12 октября 2022 г. 13:40
Эмир Катара лично пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу
Эмир Катара лично пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу
12 октября 2022 г. 12:48
ЛЧ: Наполи, Брюгге и Бавария могут обеспечить путевку в плей-офф
ЛЧ: "Наполи", "Брюгге" и "Бавария" могут обеспечить путевку в плей-офф
12 октября 2022 г. 07:35
ЛЧ: Манчестер Сити обеспечил путевку в 1/8 финала, Милан проиграл Челси
ВидеоЛЧ: "Манчестер Сити" обеспечил путевку в 1/8 финала, "Милан" проиграл "Челси"
12 октября 2022 г. 01:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi