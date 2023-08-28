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Роналдиньо запретили покидать Бразилию

Роналдиньо запретили покидать Бразилию Футболисту Роналдиньо запретили покидать Бразилию в связи с неявкой на судебные заседания по делу о мошенничестве.
Футбол
28 августа 2023 г. 14:55
Роналдиньо запретили покидать Бразилию

Футболисту Роналдиньо запретили покидать Бразилию в связи с неявкой на судебные заседания по делу о мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание G1 Globo.

По информации источника, Роналдиньо обвиняют в махинациях с криптовалютами и организации финансовой пирамиды. Футболист должен был дать показания перед парламентской комиссией, но дважды пропустил заседания по делу о компании 18K Ronaldinho.

Бывший футболист сообщил, что не явился для дачи показаний, так как его рейс в Бразилиа отменили из-за плохой погоды. Сообщается, что сотрудники федеральной полиции, исполнявшие постановление об изъятии паспорта, не застали Роналдиньо дома, теперь он должен сам сдать документ.

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