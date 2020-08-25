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Роналдиньо вышел на свободу после домашнего ареста

Роналдиньо вышел на свободу после домашнего ареста Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были освобождены из под домашнего ареста в Парагвае, после того как суд принял сторону защиты
Футбол
25 августа 2020 г. 03:30
Роналдиньо вышел на свободу после домашнего ареста

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были освобождены из под домашнего ареста в Парагвае, после того как суд принял сторону защиты.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, задержанными был выплачен залог в размере около 170 тысяч евро и они смогли вернуться в Бразилию. В общей сложности Роналдиньо провел под арестом 171 день.

Ранее братья были задержаны 6 марта после попытки въехать в Парагвай по фальшивым паспортам. Позже тюремное заключение в отношении задержанных было заменено на домашний арест в одном из парагвайских отелей

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