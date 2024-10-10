Роналдиньо стал совладельцем американского футбольного клуба

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо стал совладельцем американского футбольного клуба Greenville Triumph.

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо стал совладельцем американского футбольного клуба Greenville Triumph.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 44-летний футболист подписал соглашение на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября и был представлен в качестве акционера данного клуба.

"То, что Greenville Triumph и Liberty уделяют особое внимание игре молодежи, создавая молодежные команды для мальчиков и девочек, а также уровень соревновательного мастерства профессиональной команды Greenville Triumph и предпрофессиональной команды Liberty, впечатляет. Для меня и нашей группы это возможность поддержать развитие футбола, а также стать частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур", - сказал Роналдиньо.

Напомним, что бывший бразильский полузащитник завершил карьеру в 2018 году. Он играл в клубах "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе", ПСЖ, "Барселона", "Милан" и "Керетаро".

Клуб из Южной Каролины Greenville Triumph был создан в 2018 году и выступает в дивизионе USL Лига 1. Greenville Liberty - женская команда данной структуры.