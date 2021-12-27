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Роналдиньо получил премию Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру

Роналдиньо получил премию Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.
Футбол
27 декабря 2021 г. 23:15
Роналдиньо получил премию Globe Soccer Awards за выдающуюся карьеру

В Дубае состоялась 12-я ежегодная церемония Globe Soccer Awards, которую организовывает Европейская ассоциация клубов совместно с Европейской ассоциацией агентов.

Как передает Report, экс-футболист «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо получил специальную премию за выдающуюся карьеру.

Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». Также он поиграл за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл «Золотой мяч».

Отметим, что награды от Globe Soccer Awards вручаются по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из футбольных тренеров и менеджеров.

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