Роналдиньо отпущен на свободу

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо был освобожден из-под ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Роналдиньо покинул здание прокуратуры после восьми часов допросов, экс-футболист отказался отвечать на вопросы журналистов.

Бывший футболист и его брат все еще находятся под следствием.

"У Роналдиньо и его брата нет никаких ограничений в отношении их свободы, но он решил пока оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он осознает, что ему может быть предъявлено обвинение. Мы порекомендовали ему ответить на вопросы, заданные ему сегодня, потому что мы знаем и утверждаем, что он не совершал никаких преступных действий", - сказал адвоката Роналдиньо.

Напомним, ранее парагвайский прокурор выписал ордер на арест бразильца, который подозревается во въезде в страну по поддельным документам.