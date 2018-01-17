Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Легендарный бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру.

Как передает Report, о том, что 37-летний нападающий закончил карьеру, рассказал его брат — Роберто де Ассис Морейра.

Последним клубом в профессиональной карьере Роналдиньо был «Флуминенсе», который он покинул в сентябре 2015 года. В последнее время чемпион мира — 2002 участвовал в различных выставочных матчах.

«Он закончил. Это конец. Мы сделаем что-то большое и красивое после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы проведём несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И конечно же проведём матч со сборной Бразилии», — заявил брат бывшего футболиста «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» в интервью Globo Esporte.