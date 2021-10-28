Рональд Куман покинул пост главного тренера "Барселоны"

Нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона".

Нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1). Куман попрощается с игроками и сотрудниками "Барселоны" в четверг.

Он возглавил "Барселону" 19 августа 2020 года. В текущем сезоне испанского первенства каталонцы после десяти матчей занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов клуб занимает третье место, проиграв португальской "Бенфике" (0:3) и германской "Баварии" (0:3), а также победив киевское "Динамо" (1:0).

Куман с 2018 по 2020 год возглавлял сборную Нидерландов, в качестве главного тренера он также работал в нидерландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год.