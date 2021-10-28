Рональд Куман покинул пост главного тренера "Барселоны"

Нидерландский специалист Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.
Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1). Куман попрощается с игроками и сотрудниками "Барселоны" в четверг.
Он возглавил "Барселону" 19 августа 2020 года. В текущем сезоне испанского первенства каталонцы после десяти матчей занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов клуб занимает третье место, проиграв португальской "Бенфике" (0:3) и германской "Баварии" (0:3), а также победив киевское "Динамо" (1:0).
Куман с 2018 по 2020 год возглавлял сборную Нидерландов, в качестве главного тренера он также работал в нидерландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год.