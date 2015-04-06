​Рональду забил пять голов в матче испанского чемпионата

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду забил пять голов в матче с клубом "Гранада", в котором мадридская команда победила с разгромным счетом 9:1.

Как передает Report, Рональду забил три гола за первые восемь минут встречи.

Это самая крупная победа "Реала" за почти полвека. Футболисты из Мадрида отстают теперь лишь на одно очко от лидера испанского чемпионата – "Барселоны".

Руал Мадрид - Гранада - 9:1

Голы: Бэйл 25"– 1:0, Роналду 30"– 2:0, Роналду 36"– 3:0, Роналду 38"– 4:0, Бензема 52"– 5:0, Роналду 54"– 6:0, Бензема 56"– 7:0, Ибаньес 74"– 7:1, Майнс 83"(автогол) – 8:1, Роналду 90"– 9:1