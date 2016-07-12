Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду пропустит матч Суперкубка УЕФА с "Севильей", который состоится 9 августа.

Как сообщает Report, причиной стала серьезная травма португальского нападающего во время финала чемпионата Европы со сборной Франции.

Он был заменен в первой половине встречи. По предварительной информации, у Роналду выявлено растяжение связок левого колена. На восстановление подобной травмы требуется 6-8 недель. Главный тренер "Реал Мадрид" Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем лидера команды накануне нового сезона.