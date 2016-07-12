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    Роналду пропустит матч Суперкубка УЕФА

    Футболист Реал Мадрида выбыл из строя на 8 недель

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду пропустит матч Суперкубка УЕФА с "Севильей", который состоится 9 августа. 

    Как сообщает Report, причиной стала серьезная травма португальского нападающего во время финала чемпионата Европы со сборной Франции. 

    Он был заменен в первой половине встречи. По предварительной информации, у Роналду выявлено растяжение связок левого колена. На восстановление подобной травмы требуется 6-8 недель. Главный тренер "Реал Мадрид" Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем лидера команды накануне нового сезона. 

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