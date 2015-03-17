Роналдиньо отстранен от работы с мексиканским клубом

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Бразильский футболист Роналдиньо отстранен из команды "Керетаро".

Как сообщает Report, причиной стало его неучастие на тренировках.

Футболист не вышел на футбольное поле на встрече, прошедшей в X туре чемпионата Мексики против клуба "Толука", за что был наказан главным тренером.

Это не первый подобный случай в футбольной карьере Роналдиньо. И ранее футболист был отстранен из команды за дисциплинарные нарушения.

Отметим, что после 10-ти туров "Керетаро" обосновался на 7-м месте с 8-ю очками.