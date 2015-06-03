​Ромарио: Отставка Блаттера — лучшая новость за долгое время

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио, ныне занимающий должность сенатора штата Рио-де-Жанейро, прокомментировал уход Йозефа Блаттера с поста президента ФИФА.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Отставка Блаттера — лучшая новость за долгое время. Уход Блаттера знаменует начало новой эры мирового футбола. Все коррумпированные главы федераций чувствуют приближающийся конец, их ждет настоящее цунами. Надеюсь, волна сумеет достаточным образом отмыть самую могущественную организацию в мире футбола. Это хорошая новость для нашего вида спорта. Теперь можно сказать, что путь для эффективного реформирования мира футбола открыт. В последнее время ФИФА превратилась в машину для зарабатывания денег", — написал Ромарио на своей странице в фейсбуке.