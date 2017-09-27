Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора Рио-де-Жанейро

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Известный бразильский футболист, чемпион мира 1994 года Ромарио намерен баллотироваться на пост губернатора штата Рио-де- Жанейро от партии Podemos.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление бывший спортсмен, который занимает пост сенатора в верхней палате парламента Бразилии, сделал во вторник в эфире местного телеканала SporTV.

"В будущем году состоятся выборы губернатора Рио-де-Жанейро, и вполне вероятно, что я стану кандидатом. Мы проведем встречи среди однопартийцев. Уже сейчас можно сказать, что я буду добиваться, чтобы меня выдвинули [кандидатом от Podemos]", - сказал он.