Роман Пипия: Мы должны развивать футбол - делать ставку на молодежь

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Владелец и президент "Динамо" (Тбилиси) Роман Пипия поделился с Report впечатлениями об игре своей команды с клубом "Габала".

Встреча прошла накануне в Тбилиси в рамках турнира Лиги чемпионов. Грузинской команде удалось одержать трудную победу (2:1).

По его словам, Азербайджан и Грузия - два братских государства, которые не могут существовать друг без друга. "Это также должно проявляться в спорте. Мы должны развивать футбол - делать ставку на молодежь. Средний возраст моей команды - 19 лет", - сказал Р.Пипия.

Он отметил, что ставка на молодое поколение футболистов принесет свои плоды: "Мы должны быть терпеливыми и ждать. Самое тяжелое в этом деле - терпение. Нужно наигрывать молодых, хотя так хочется купить легионеров и принести счастье. Такого не бывает. Всегда выигрывает патриотизм. Не может легионер выиграть то, что выигрывает свой воспитанник".

Президент "Динамо" Тбилиси дал высокую оценку шагам руководства Азербайджана по развитию спортивной инфраструктуры страны.