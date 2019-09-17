Роман Григорчук: Возвращаясь к Азербайджану, не хочу критиковать что-либо - ИНТЕРВЬЮ

Бывший главный тренер азербайджанского клуба "Габала" и нынешней наставник казахстанской "Астаны" Роман Григорчук после матча с "Шахтером Караганда" (2:1) в Премьер-лиге страны, ответил на вопросы командированного в Нур-Султан сотрудника Report.

- На что вы надеетесь в групповом раунде Лиги Европы?



- С глобальной точки зрения нет смысла что-либо говорить. Я уже говорил о трудном периоде. Мы будем играть через каждые 3-4 дня. Сейчас не нужно высказываться насчет будущего. Просто в данный период нам нужно идти вперед от матча к матчу, шаг за шагом. Конечно, мы накопили определенную информацию по "Манчестер Юнайтед", чтобы показать нашим футболистам. Но особого разговора с командой о сопернике не было. Потому что мы понимали невероятную важность нынешней встречи для нас. Мы были настроены лишь на игру с "Шахтёром". Победили со счетом 2:1, и сейчас испытываем небольшую радость. Но мы планово подойдем к предстоящему 19 сентября матчу в Англии. Затем после 48-часового перерыва отправимся на матчи с "Жетысу" и "Атырау" в чемпионате. Сейчас не нужно далеко заглядывать. После одной встречи нужно готовиться к следующей.

- Планируете ли вы обратиться к организаторам для переноса встреч в чемпионате страны, которые намечены на последующие дни после матча с "Манчестер Юнайтед" 19 сентября?

- Нет. До завоевания путёвки в групповой раунд мы отложили несколько матчей в еврокубках. В данном случае, речь идет не о каких-то изменениях. Уже поздно менять календарь. Поскольку и соперники уже спланировали свою игру, да и свободных дат в календаре нет. В чемпионате у нас осталось 9 матчей, в каждом из которых мы должны постараться одержать победу.

- Поле с искусственным газоном на "Астана Арена" отличается от тех, что в Азербайджане?

- Очень качественно. В первое время вообще было идеально, сейчас качество тоже хорошее. Возвращаясь к Азербайджану, не хочу что-либо критиковать. Могу сказать только то, что арена грандиозная. В еврокубках поразительная атмосфера. Болельщики здесь создают такую атмосферу, что волосы дыбом становятся. Я признателен им за это.

- Каково это играть против "Манчестер Юнайтед"?

- Не думаю, что я скажу что-либо новое. Конечно это важное событие для Казахстана, нашего клуба, и каждого из нас. Мы понимаем, что играем с топовой командой, с брендом. До сих пор в Казахстане не играла команда, выступающая в Премьер-лиге Англии. Боюсь ошибиться, но я об этом слышал. То есть, это тоже событие, выпавшее на нашу долю. Во всяком случае, соперником является клуб с громким названием - "Манчестер Юнайтед".

- Есть ли у вас шанс выйти из группы?

- Сейчас я не могу сказать шанс "есть" или "нет". Я всегда говорю - если один шанс есть, будем за него бороться. В декабре узнаем что будет.

- Сейчас "Габала" переживает очень трудный период...

- Я не могу анализировать. Потому что не знаю подробностей и о том, что это за трудности. Могу сказать, что с большой благодарностью отношусь к руководству, ко всем людям, с кем мне пришлось вместе работать. Потому, что я действительно расцениваю этот период как приятный и положительный. Я очень рад и счастлив, что в моей жизни был такой период.

- В период вашей работы в Азербайджане основным соперником "Габалы" был "Карабах". Сейчас же с агдамской командой борьбу за чемпионство ведет "Нефтчи". Как вы считаете, в чем причина нескончаемый гегемонии "Карабаха"?

- Для того, чтобы быть сильнее всех нужны материальные возможности, хорошая работоспособность. Тогда и результат может прийти. Со стратегической точки зрения ситуация такова: Чемпионом становится команда, получившая очки не только у основного соперника, но и всех команд. Чемпион всегда должен побеждать. "Карабах" регулярно выступает в еврокубках, играет в настоящем футбольном графике. Мы знаем, что команда должна быть хорошо скомплектована, иметь два равных состава и авторитет, чтобы ей не могли помешать судьи или что-либо еще. Это главные факторы в борьбе за чемпионство.