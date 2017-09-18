Роман Григорчук: Рад, что мы победили

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Рад, что мы победили. Я доволен игрой. Я говорю "молодцы" всем своим ребятам.

Как сообщает Report, об этом сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Габала" Роман Григорчук после победы его команды над "Сабаилом" со счетом 3:1 в рамках 5 тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу. Украинский специалист ответил на вопросы журналистов...

- Вы резко опротестовали решение судьи про положение вне игры…

- Там, где мы сидели, отчетливо было видно, что Энди Халлидей не был в офсайде.

- Как обстоят дела с травмой Джавида Гусейнова?

- Ничего серьёзного. Просто, у него были некоторые боли, вот я и не решил не рисковать.

- После игры с "Сумгайытом" вы остались недовольны судейством. Некоторое время назад вице-президент "Габала" Фариз Наджафов раскритиковал АФФА. Не думаете ли вы, что решения судей не в вашу пользу связано именно с этим?

- В то время, что я здесь нахожусь, я всегда говорил и буду говорить. Ничего не боюсь. Я же не говорю, что решения бывают только не в нашу пользу. Однако если есть неправильные решения, то об этом нужно говорить.

- В первые 10-15 минут вы выглядели очень сердитым по отношению к Дабо. Не думаете ли вы сейчас, что были к нему несправедливы?

- Я был хладнокровен с первых минут. Если я был недоволен игрой кого-то из футболистов, значит он заслуживал этого в тот момент.