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    Роман Григорчук: Рад, что мы победили

    Я говорю молодцы всем своим ребятам

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Рад, что мы победили. Я доволен игрой. Я говорю "молодцы" всем своим ребятам.

    Как сообщает Report, об этом сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Габала" Роман Григорчук после победы его команды над "Сабаилом" со счетом 3:1 в рамках 5 тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу. Украинский специалист ответил на вопросы журналистов...

    - Вы резко опротестовали решение судьи про положение вне игры…

    - Там, где мы сидели, отчетливо было видно, что Энди Халлидей не был в офсайде.

    - Как обстоят дела с травмой Джавида Гусейнова?

    - Ничего серьёзного. Просто, у него были некоторые боли, вот я и не решил не рисковать.

    - После игры с "Сумгайытом" вы остались недовольны судейством. Некоторое время назад вице-президент "Габала" Фариз Наджафов раскритиковал АФФА. Не думаете ли вы, что решения судей не в вашу пользу связано именно с этим?

    - В то время, что я здесь нахожусь, я всегда говорил и буду говорить. Ничего не боюсь. Я же не говорю, что решения бывают только не в нашу пользу. Однако если есть неправильные решения, то об этом нужно говорить.

    - В первые 10-15 минут вы выглядели очень сердитым по отношению к Дабо. Не думаете ли вы сейчас, что были к нему несправедливы?

    - Я был хладнокровен с первых минут. Если я был недоволен игрой кого-то из футболистов, значит он заслуживал этого в тот момент. 

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