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    Роман Григорчук подал в отставку с поста главного тренера "Габалы"

    Габала. 28 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Габала" Роман Григорчук подал в отставку. Как передает Report, украинский специалист объявил о своем решении сразу после матча с командой  "Кешля" в финале Кубка Азербайджана, где подопечные Григорчука проиграли со счетом 1:0.

    "Это была моя последняя игра в качестве тренера "Габалы". Я благодарен организаторам за такую праздничную атмосферу в финальном матче, и поздравляю азербайджанский народ со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики", - сказал украинский специалист.  

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