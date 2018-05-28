Роман Григорчук подал в отставку с поста главного тренера "Габалы"

Габала. 28 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Габала" Роман Григорчук подал в отставку. Как передает Report, украинский специалист объявил о своем решении сразу после матча с командой "Кешля" в финале Кубка Азербайджана, где подопечные Григорчука проиграли со счетом 1:0.

"Это была моя последняя игра в качестве тренера "Габалы". Я благодарен организаторам за такую праздничную атмосферу в финальном матче, и поздравляю азербайджанский народ со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики", - сказал украинский специалист.