Роман Григорчук назначен главным тренером "Нефтчи"

Украинский специалист Роман Григорчук назначен главным тренером ФК "Нефтчи".

Украинский специалист Роман Григорчук назначен главным тренером ФК "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, с находящимся с визитом в Баку для участия в международном мероприятии специалистом достигнута договоренность и подписан контракт сроком на 2 года.

Роман Григорчук начал тренерскую деятельность в 1998 году в качестве помощника тренера, а с 2000 года занимал пост главного тренера, работал с латвийскими клубами "Динабург" и "Вентспилс", украинскими - "Металлург" и "Черноморец", азербайджанским клубом "Габала", казахстанским клубом "Астана" и белорусским "Шахтером".