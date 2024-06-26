Роман Григорчук назначен главным тренером "Нефтчи"

Украинский специалист Роман Григорчук назначен главным тренером ФК "Нефтчи".
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, с находящимся с визитом в Баку для участия в международном мероприятии специалистом достигнута договоренность и подписан контракт сроком на 2 года.
Роман Григорчук начал тренерскую деятельность в 1998 году в качестве помощника тренера, а с 2000 года занимал пост главного тренера, работал с латвийскими клубами "Динабург" и "Вентспилс", украинскими - "Металлург" и "Черноморец", азербайджанским клубом "Габала", казахстанским клубом "Астана" и белорусским "Шахтером".