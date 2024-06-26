О нас

Роман Григорчук назначен главным тренером "Нефтчи"

Роман Григорчук назначен главным тренером "Нефтчи" Украинский специалист Роман Григорчук назначен главным тренером ФК "Нефтчи".
Футбол
26 июня 2024 г. 16:55
Роман Григорчук назначен главным тренером Нефтчи

Украинский специалист Роман Григорчук назначен главным тренером ФК "Нефтчи".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, с находящимся с визитом в Баку для участия в международном мероприятии специалистом достигнута договоренность и подписан контракт сроком на 2 года.

Роман Григорчук начал тренерскую деятельность в 1998 году в качестве помощника тренера, а с 2000 года занимал пост главного тренера, работал с латвийскими клубами "Динабург" и "Вентспилс", украинскими - "Металлург" и "Черноморец", азербайджанским клубом "Габала", казахстанским клубом "Астана" и белорусским "Шахтером".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Neftçi”nin baş məşqçisi vəzifəsinə Roman Qriqorçuk təyin edilib

Самое читаемое

В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
В четырех районах Баку возникнут перебои в подаче газа
24 июня 2024 г. 01:43
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
Число погибших в Дагестане после нападения боевиков достигло девяти
23 июня 2024 г. 22:45
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы
23 июня 2024 г. 21:05
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
Посольства Франции и США выразили соболезнования семье погибшего при взрыве боеприпаса сотрудника ANAMA
21 июня 2024 г. 16:45
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
Минобороны: ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кяльбаджарском направлении
22 июня 2024 г. 09:55
Пожар в многоэтажном здании в Астане локализован
ВидеоПожар в многоэтажном здании в Астане локализован
22 июня 2024 г. 17:24
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
В Махачкале и Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, есть погибшие и раненные
23 июня 2024 г. 20:10
Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
ФотоПохоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне
24 июня 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi