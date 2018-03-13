Роман Григорчук: Наличие на этом матче пенальти можно было увидеть даже из космоса

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Я уже устал от этого. Три года повторяется одно и то же. Просто, я не могу понять. Наличие на этом матче пенальти можно было увидеть даже из космоса. Еще раз говорю, не знаю, что могу сказать в данной ситуации. Не могу выразить свои мысли словами. Мы забиваем гол, они фиксируют афсайд. Не знаю, почему они так поступают, в чем вина "Габалы"? Так невозможно".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после завершившегося ничьей (1:1) выездного матча с клубом "Кешля" XX тура Премьер-лиги Азербайджана заявил главный тренер "Габалы" Роман Григорчук.

Украинский специалист выразил недовольство управлением матча главным судьей Омаром Пашаевым: "Соперник сыграл хорошо, я принимаю это. Впереди игры кубка. И в прошлом сезоне на матче кубка с "Нефтчи" нам не дали чистое пенальти. Судьи мешают нам реализовать задуманное".

Григорчук следующим образом отреагировал на то, как в прошлом туре защитник "Габалы" Виталий Вернидуб, а в этом туре Воислав Станкович забили гол в собственные ворота: "Если так будет продолжаться, они присоединятся к списку бомбардиров".

Главный тренер в очередной раз заявил, что они нуждаются в нападающем: "Все наши нападающие легионеры. Мы должны забивать голы. Поэтому нуждаемся в нападающем. Для этого я вынужден давать шанс в других позициях местным игрокам".