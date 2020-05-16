Роман Григорчук: Футбол в Азербайджане не является спортом №1 - ИНТЕРВЬЮ

Экс-главный тренер "Габалы", ныне безработный Роман Григорчук дал обширное интервью прессе своей страны.

Report представляет часть интервью, где Р.Григорчук делится своими воспоминаниями о работе в Азербайджане.

- Вы проработали в Казахстане и Азербайджане, в целом, более 5 лет. Как Вы считаете, спорт в этих странах на первом месте?

- В обеих странах многое делается для популяризации и развития спорта, особенно футбола. Что касается футбола, укрепляется инфраструктура, проводятся информационные кампании. Однако я бы не сказал, что футбол в Азербайджане - спорт №1. В Азербайджане более развиты индивидуальные силовые виды спорта. Местные спортсмены довольно успешны на международных аренах.

- Каков уровень чемпионатов по футболу в этих странах?

- Довольно современный. Если брать ведущие команды - "Кайрат", "Астану" и "Карабах", то они могут бороться за титул в чемпионате Украины. Слабых команд нет. Все они хорошо организованы. Есть все условия для комплектации команды. Если сравнивать с нынешним чемпионатом Украины, то серьезных отличий я не вижу. Отличаются только "Шахтер" и "Динамо".

- Схожи ли модели игры в Казахстане и Азербайджане?

- Нынче люди знакомы с футболом и играют гораздо лучше. Каждый клуб стремится развиваться, ставя перед собой серьезные цели. Поэтому не следует думать, что где-то футбол слаб. У каждой команды свой стиль, свое лицо.

- Зимой в Украине футбольные матчи не проводятся из-за погодных условий, а как обстоят дела в Казахстане и Азербайджане?

- Климат Азербайджана отличается от климата в Казахстане. В Азербайджане бывают определенные периоды, когда дуют сильные ветры, но это продолжается не так долго. Там удобно в плане футбола. Нет длительных перелетов. Чемпионат проводится по системе осень-весна. Перерыв в межсезонье происходит летом. Команды отправляются на учебно-тренировочные сборы в прохладные страны. Квалификационные этапы к еврокубкам проводятся в июле-августе. В эти месяцы бывает довольно жарко, играть в таких погодных условиях трудно. Зато зима умеренная. Чемпионат длится, можно сказать, до нового года. Затем происходит небольшой перерыв, после которого команды возобновляют встречи. В Казахстане все обстоит сложнее. Это большая страна, с переменчивой погодой. В некоторых частях страны тепло, а в других - холодно. Разница температур довольно ощутимая. На матчи приходится летать на самолетах. Поля команд подчас не очень хорошие. Некоторые клубы играют на искусственном покрытии.

- Трудно ли привлекать в составы местных команд хороших легионеров?

- Топовых игроков - трудно, поскольку они в первую очередь рассматривают чемпионаты европейских стран. Однако хороших футболистов привлечь вполне реально. В Казахстане и Азербайджане выступают хорошие легионеры.

- Смогли ли Вы за эти 5 лет усилить свои тренерские навыки?

- Я бы сказал, стал опытнее, многому научился. Мне довелось работать в командах, которые были лидерами в своих странах. Я смог претворить в жизнь свои идеи. Я получил ценный опыт, поскольку работал в странах с различным укладом, культурой, традициями и философией. Это обогатило мой внутренний мир и усилило тренерские навыки.