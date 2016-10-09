Роман Григорчук: Азербайджан дал большой опыт

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Каким образом Азербайджан изменил меня как тренера? Дал большой опыт, многому научил. Я уверен, что я стал сильнее. У нас в "Черноморце" были молодые футболисты, которые могли позволить себе выпить, покурить, ночь не поспать. А в Азербайджане таких моментов я почти не знаю, потому что там практически все футболисты верующие. Им нельзя выпивать, курить".

Как передает Report, об этом рассказал ведущей программе "Моя игра" Алле Бублий тренер "Габалы" и экс-наставник "Черноморца" Роман Григорчук.

На вопрос "как работается в Рамадан?" он ответил так:

"Скажу честно, мы делаем игрокам уступки. Потому что человек не может тренироваться в двухразовом режиме и при этом не пить с утра до вечера. И футболисты сами делают такие коррективы. Они не все выдерживают этот пост, все эти правила. Они понимают, что спортсмен должен пить, то, что потеря воды может привести к очень большой беде. Но есть такие футболисты, которые придерживаются этого на все сто процентов".