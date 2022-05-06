"Рома" впервые с 1991 года вышла в финал еврокубков

Итальянская "Рома" под руководством 59-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью обыграла английский "Лестер Сити" (2:1 - общий счет) в полуфинале Лиги конференций и впервые за долгое время добралась до финала еврокубкового турнира.

Итальянская "Рома" под руководством 59-летнего португальского специалиста Жозе Моуринью обыграла английский "Лестер Сити" (2:1 - общий счет) в полуфинале Лиги конференций и впервые за долгое время добралась до финала еврокубкового турнира.

Как передает Report, "Рома" пробилась в финал еврокубков впервые с 1991 года. Тогда клуб добрался до заключительной встречи в Кубке УЕФА, где их соперником стал миланский "Интер", двухматчевое противостояние завершилась победой "нерадзурри" (2:1 - общий счет).

В заключительной встрече Лиги конференций соперником "Ромы" станет нидерландский "Фейеноорд". Игра пройдет 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе "Арена Комбетаре".