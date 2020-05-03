​"Рома" возобновит тренировки со следующей недели

Итальянский футбольный клуб "Рома" возобновит индивидуальные тренировки игроков со следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

"Со следующей недели игроки смогут проходить медицинские обследования и индивидуальные тренировки, соблюдая правила социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). "Рома" идет на пятой строчке, имея в активе 45 очков в 26 матчах.