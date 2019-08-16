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"Рома" вовлек в состав клуба еще одного турецкого футболиста

"Рома" вовлек в состав клуба еще одного турецкого футболиста

Итальянский "Рома" вовлек в состав клуба футболиста турецкого "Гянджлярбирлийи" Мерта Четина.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, за 22-летнего защитника клуб выплатил анкаринской команде 3 млн евро. 

С футболистом заключен контракт до лета 2024 года. 

По условиям контракта, в случае трансфера игрока другой командой за более чем 5 млн евро, 10% от суммы будет передана турецкому клубу. 

Отметим, что Мерт Четин надевает форму "Гянджлярбирлийи" с 2017 года. В "Роме" также выступает другой турецкий футболист - Дженгиз Ундер. 

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