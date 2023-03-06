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"Рома" с минимальным счётом обыграла "Ювентус" в центральном матче XXV тура Серии А

"Рома" с минимальным счётом обыграла "Ювентус" в центральном матче XXV тура Серии А "Рома" в рамках матча 25-го тура итальянской Серии А с минимальным счетом обыграла "Ювентус".
Футбол
6 марта 2023 г. 01:44
Рома с минимальным счётом обыграла Ювентус в центральном матче XXV тура Серии А

"Рома" в рамках матча 25-го тура итальянской Серии А с минимальным счетом обыграла "Ювентус".

Как сообщает Report, команды играли на стадионе "Олимпико" в Риме.

В первом тайме на поле шла равная борьба, команды не сумели открыть счёт. Во второй половине встречи удача улыбнулась римлянам: Джанлука Манчини на 53-й минуте после передачи Бриана Кристанте поразил ворота Войцеха Щенсны. Больше голов в матче забито не было.

В концовке встречи форвард Мойзе Кин, вышедший на замену, был удалён с поля.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 47 очков и поднялись на четвёртую позицию в турнирной таблице Серии А. Туринцы, которые были лишены 15 очков за участие бывшего руководства в финансовых махинациях, по-прежнему имеют 35 очков. "Старая синьора" занимает восьмое место.

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