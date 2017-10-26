"Рома" рассчитывает провести первый матч на новом стадионе в августе 2020 года

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Генеральный директор «Ромы» Мауро Балдиссони сообщил, что римский клуб надеется провести первый матч на новом стадионе в августе 2020 года.

Как передает Report, его слова приводит Football Italia.

«Надеемся сыграть первый матч на новом стадионе в августе 2020 года. Этот прогноз сделали наши эксперты, и мы верим, что он реалистичный», — сказал Балдиссони.

В то же время акционер клуба Марио Стадерини заявил, что не уверен в таком прогнозе:

«А что если Балдиссони поставит € 1 на то, что этот прогноз сбудется, а я поставлю € 10 тыс. — что не сбудется?».

Балдиссони ответил на это: «Не люблю ставки. Предпочитаю действовать, а не говорить».

Ранее сообщалось, что «Стадио Делла Рома» планировали открыть в 2016 году. Проект арены, которая будет вмещать 52,5 тыс. зрителей, был представлен ещё в 2014 году. Сейчас «Рома» проводит домашние матчи на стадионе «Олимпико».