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    "Рома" рассчитывает провести первый матч на новом стадионе в августе 2020 года

    Ранее сообщалось, что «Стадио Делла Рома» планировали открыть в 2016 году

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Генеральный директор «Ромы» Мауро Балдиссони сообщил, что римский клуб надеется провести первый матч на новом стадионе в августе 2020 года.

    Как передает Report, его слова приводит Football Italia.

    «Надеемся сыграть первый матч на новом стадионе в августе 2020 года. Этот прогноз сделали наши эксперты, и мы верим, что он реалистичный», — сказал Балдиссони.

    В то же время акционер клуба Марио Стадерини заявил, что не уверен в таком прогнозе:

    «А что если Балдиссони поставит € 1 на то, что этот прогноз сбудется, а я поставлю € 10 тыс. — что не сбудется?».

    Балдиссони ответил на это: «Не люблю ставки. Предпочитаю действовать, а не говорить».

    Ранее сообщалось, что «Стадио Делла Рома» планировали открыть в 2016 году. Проект арены, которая будет вмещать 52,5 тыс. зрителей, был представлен ещё в 2014 году. Сейчас «Рома» проводит домашние матчи на стадионе «Олимпико».

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