"Рома" победила "Барселону" в матче Международного кубка чемпионов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ «Рома» одержала волевую победу над «Барселоной» в матче Международного кубка чемпионов.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Техасе (США) на стадионе «Ковбойз» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 4:2.

Первыми повели в счёте футболисты «Барсы».

На 6-й минуте поединка подопечные Эрнесто Вальверде вышли вперёд благодаря голу бразильского полузащитника Рафиньи. Итальянцы ответили голом Стефана Эль-Шаарави на 35-й минуте. Во втором тайме каталонцы снова вышли вперёд — на 49-й минуте отличился бывший игрок «Ромы» Малком. Ближе к концу встречи футболистам «Ромы» удалось трижды поразить ворота Силлесена. С 78-й по 86-й минуту голы забивали Алессандро Флоренци, Бриан Кристанте и Диего Перотти, установивший окончательный счёт с одиннадцатиметровой отметки.