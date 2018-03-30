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    "Рома" отстранила от состава турецкого футболиста

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Турецкий футболист, выступающий за футбольный клуб «Рома», отстранен от состава.

    Как передает Report, причиной этому стала травма футболиста.

    Представитель сборной Турции не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура итальянской Серии А против «Болоньи».

    Участие 21 летнего футболиста в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов против «Барселоны» также находится под вопросом.

    Отметим, что матч «Болонья» - «Рома» пройдет 31-го марта, а матч «Рома» - «Барселона» пройдет 4-го апреля.

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