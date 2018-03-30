"Рома" отстранила от состава турецкого футболиста

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Турецкий футболист, выступающий за футбольный клуб «Рома», отстранен от состава.

Как передает Report, причиной этому стала травма футболиста.

Представитель сборной Турции не сможет принять участие в выездном матче 30-го тура итальянской Серии А против «Болоньи».

Участие 21 летнего футболиста в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов против «Барселоны» также находится под вопросом.

Отметим, что матч «Болонья» - «Рома» пройдет 31-го марта, а матч «Рома» - «Барселона» пройдет 4-го апреля.