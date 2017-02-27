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    "Рома" обыграла "Интер" в матче чемпионата Италии - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу римской команды

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты римской "Ромы" победили в гостях миланский "Интер" со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Италии.

    Как передает Report, в составе победителей дубль оформил Раджа Найнгголан, отличившийся на 12-й и 56-й минутах.

    Еще один гол у гостей забил Диего Перотти (85). В составе хозяев голом отметился Мауро Икарди (81).

    "Рома" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 59 очков в 26 матчах и отставая от лидера "Ювентуса" на семь баллов. "Интер" находится на шестой строчке - 48 очков в 26 играх.

    В следующем туре "Рома" примет "Наполи" 4 марта. "Интер" на следующий день сыграет в гостях с "Кальяри".

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