"Рома" обыграла "Интер" в матче чемпионата Италии - ВИДЕО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты римской "Ромы" победили в гостях миланский "Интер" со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, в составе победителей дубль оформил Раджа Найнгголан, отличившийся на 12-й и 56-й минутах.

Еще один гол у гостей забил Диего Перотти (85). В составе хозяев голом отметился Мауро Икарди (81).

"Рома" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 59 очков в 26 матчах и отставая от лидера "Ювентуса" на семь баллов. "Интер" находится на шестой строчке - 48 очков в 26 играх.

В следующем туре "Рома" примет "Наполи" 4 марта. "Интер" на следующий день сыграет в гостях с "Кальяри".