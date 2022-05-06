Стали известны финалисты Лиги конференций

Футболисты итальянской "Ромы" сыграют с нидерландским "Фейенордом" в финале Лиги конференций.

Футболисты итальянской "Ромы" сыграют с нидерландским "Фейенордом" в финале Лиги конференций.

Как передает Report, "Рома" в полуфинале по сумме двух встреч обыграла английский "Лестер". В ответном матче римляне дома победили со счетом 1:0 благодаря забитому мячу Тэмми Абрахама, для которого этот гол стал девятым в турнире. Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1.

В другом полуфинале нидерландский "Фейенорд" на выезде сыграл вничью с французским "Марселем" со счетом 0:0 и благодаря победе в первом матче (3:2) вышел в финал.

Решающий матч турнира пройдет 25 мая в столице Албании Тиране.