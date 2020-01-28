"Рома" арендовала бразильца

Защитник "Аталанты" Рожер Ибаньес перешёл в "Рому" на правах аренды.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Арендное соглашение 21-летнего бразильского футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года. В соглашении прописана опция обязательного выкупа игрока в случае достижения определённых спортивных целей. В данном случае римляне должны будут выкупить трансфер Ибаньеса за 8 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов. "Рома" сможет заключить с защитником контракт, рассчитанный до 2024 года. Кроме того, "Аталанта" получит 10% от суммы будущей продажи Ибаньеса в другой клуб.

В текущем сезоне Ибаньес принял участие в 1 матче в составе "Аталанты", однако не сумел отметиться результативными действиями.