Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Испанец Родри стал обладателем "Золотого мяча" по версии французского издания France Football.

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри, стал обладателем "Золотого мяча - 2024" по версии французского издания France Football.

Как сообщает Report, церемония вручения прошла в парижском театре "Шатле".

Награду испанцу вручил либерийский футболист, политик и бывший президент Либерии Джордж Веа. Африканец является единственным игроком с "черного континента", завоевавшим "Золотой мяч" (1995).

Родри обошел в борьбе за награду игроков мадридского "Реала" Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, при чем последний был фаворитом до последнего дня.

За несколько часов до старта церемонии награждения появилась информация, что все новости о победе бразильца – фейк. Таким образом, "Золотой мяч" должен отойти испанцу Родри. В ответ на это представители "Реала" и, в частности Винисиус, отказались лететь на мероприятие в Париж.