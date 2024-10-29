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Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Родри стал обладателем "Золотого мяча" Испанец Родри стал обладателем "Золотого мяча" по версии французского издания France Football.
Футбол
29 октября 2024 г. 01:45
Родри стал обладателем Золотого мяча

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри, стал обладателем "Золотого мяча - 2024" по версии французского издания France Football.

Как сообщает Report, церемония вручения прошла в парижском театре "Шатле".

Награду испанцу вручил либерийский футболист, политик и бывший президент Либерии Джордж Веа. Африканец является единственным игроком с "черного континента", завоевавшим "Золотой мяч" (1995).

Родри обошел в борьбе за награду игроков мадридского "Реала" Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, при чем последний был фаворитом до последнего дня.

За несколько часов до старта церемонии награждения появилась информация, что все новости о победе бразильца – фейк. Таким образом, "Золотой мяч" должен отойти испанцу Родри. В ответ на это представители "Реала" и, в частности Винисиус, отказались лететь на мероприятие в Париж.

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