​Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии по футболу

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Испанский специалист Роберто Мартинес назначен на пост главного тренера сборной Бельгии по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Мартинес сменил на этом посту Марка Вильмотса, под руководством которого команда доходила до четвертьфиналов чемпионатов мира (2014) и Европы (2016).

С 2013 по 2016 год Мартинес возглавлял английский "Эвертон", также он занимал пост главного тренера в английском "Уигане" и валлийском "Суонси".