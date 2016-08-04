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    ​Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии по футболу

    Он сменил на этом посту Марка Вильмотса,

    Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Испанский специалист Роберто Мартинес назначен на пост главного тренера сборной Бельгии по футболу.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

    Мартинес сменил на этом посту Марка Вильмотса, под руководством которого команда доходила до четвертьфиналов чемпионатов мира (2014) и Европы (2016).

    С 2013 по 2016 год Мартинес возглавлял английский "Эвертон", также он занимал пост главного тренера в английском "Уигане" и валлийском "Суонси".

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