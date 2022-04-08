О нас
Аудио новости

Роберто Манчини работал в "Манчестер Сити" по фиктивному контракту

Роберто Манчини работал в "Манчестер Сити" по фиктивному контракту Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини получал часть зарплаты по фиктивным документам.
Футбол
8 апреля 2022 г. 06:30
Роберто Манчини работал в Манчестер Сити по фиктивному контракту

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини получал часть зарплаты по фиктивным документам.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, зарплата итальянца в манчестерском клубе составляла 1,45 млн фунт стерлингов (1,74 млн евро), а также до 4 млн фунт стерлингов (4,8 млн евро) в виде бонусов. Кроме того, у Манчини был заключен фиктивный контракт с клубом "Аль-Джазира", в котором он числился консультантом. За это он получал 1,75 млн фунт стерлингов (2,1 млн евро), которые не облагались налогами.

В 2020 году "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций отстранили от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Позже "горожанам" удалось оспорить решение УЕФА в CAS.

Роберто Манчини возглавлял "Ман Сити" с 2009 по 2013 год. В 2012 году "горожане" под руководством итальянского специалиста выиграли чемпионат Англии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Roberto Mançini "Mançester Siti"də saxta müqavilə ilə işləyib

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi