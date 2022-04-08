Роберто Манчини работал в "Манчестер Сити" по фиктивному контракту

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини получал часть зарплаты по фиктивным документам.
Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, зарплата итальянца в манчестерском клубе составляла 1,45 млн фунт стерлингов (1,74 млн евро), а также до 4 млн фунт стерлингов (4,8 млн евро) в виде бонусов. Кроме того, у Манчини был заключен фиктивный контракт с клубом "Аль-Джазира", в котором он числился консультантом. За это он получал 1,75 млн фунт стерлингов (2,1 млн евро), которые не облагались налогами.
В 2020 году "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций отстранили от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Позже "горожанам" удалось оспорить решение УЕФА в CAS.
Роберто Манчини возглавлял "Ман Сити" с 2009 по 2013 год. В 2012 году "горожане" под руководством итальянского специалиста выиграли чемпионат Англии.