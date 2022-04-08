Роберто Манчини работал в "Манчестер Сити" по фиктивному контракту

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини получал часть зарплаты по фиктивным документам.

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини получал часть зарплаты по фиктивным документам.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, зарплата итальянца в манчестерском клубе составляла 1,45 млн фунт стерлингов (1,74 млн евро), а также до 4 млн фунт стерлингов (4,8 млн евро) в виде бонусов. Кроме того, у Манчини был заключен фиктивный контракт с клубом "Аль-Джазира", в котором он числился консультантом. За это он получал 1,75 млн фунт стерлингов (2,1 млн евро), которые не облагались налогами.

В 2020 году "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций отстранили от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Позже "горожанам" удалось оспорить решение УЕФА в CAS.

Роберто Манчини возглавлял "Ман Сити" с 2009 по 2013 год. В 2012 году "горожане" под руководством итальянского специалиста выиграли чемпионат Англии.