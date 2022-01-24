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Роберто Манчини намерен усилить сборную Италии двумя бразильскими игроками

Роберто Манчини намерен усилить сборную Италии двумя бразильскими игроками За два месяца до первых матчей плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре главный тренер сборной Италии Роберто Манчини столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.
Футбол
24 января 2022 г. 14:59
Роберто Манчини намерен усилить сборную Италии двумя бразильскими игроками

За два месяца до первых матчей плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре главный тренер сборной Италии Роберто Манчини столкнулся с серьезными кадровыми проблемами.

Как передает Report со ссылкой на Calciomercato, 58-летний специалист намерен решить проблемы радикальным способом.

Манчини намерен привлечь в сборную еще двух бразильских игроков. Это защитник "Лацио" Луис Фелипе и атакующий полузащитник "Кальяри" Жоао Педро. Оба игрока приглашались в сборные Бразилии младших возрастных групп. В настоящее время форму сборной Италии носят два бразильца Эмерсон и Жоржиньо.

24 марта последний чемпион Европы встретится в матче плей-офф ЧМ-2022 с Северной Македонией. Победившая команда 29 марта сыграет против победившего в матче Португалия-Турция.

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Версия на азербайджанском языке Roberto Mançini daha iki braziliyalı futbolçunu İtaliya millisinə cəlb edir

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