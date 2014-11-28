Роберто Манчини: Чтобы уверенно отправиться в Азербайджан нужно было обыграть "Днепр"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянского клуба "Интер" Роберто Манчини прокомментировал игру с клубом "Карабах", которая состоится 11 декабря в Баку в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщает Report, 50-летний специалист заявил, что его команда уверенно выйдет на матч с представителем Азербайджана.

Манчини подчеркнул, что на вчерашнем матче с украинским "Днепром" главной целью было одержать победу.

"Эта победа нужна была для приобретения уверенности в матче с Азербайджаном за первую ступень. Команда проявила стойкость характера и победила."

Отметим, что "Интер" одержал победу над "Днепром" со счетом 2:1. Представитель Украины не смог воспользоваться пенальти и численным преимуществом. В результате "Интер" с 11 баллами стал лидером группы F и получил путевку в 1/16 финала Лиги Европы. "Днепр" с 4-мя баллами опустился на 4-ое место в группе. Взамен "Карабаху" удалось во Франции сыграть с "Сент-Этьеном" вничью. Сейчас эти две команды разделяют 2 и 3 места. В последнем туре "Карабах" примет "Интер", а "Днепр"- "Сент-Этьен".