Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Экс-игрок "Реала" Роберто Карлос покинул пост главного тренера "Сивасспора".

Как передает Report, контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

После 14 туров чемпионата Турции команда, одержав лишь две победы в турнире, занимает предпоследнее, 17-е, место в таблице, имея в своем активе 10 очков.

Стоит отметить, что на этой неделе Роберто Карлос был признан лучшим тренером 2014 года в Турции.

41-летний специалист возглавил "Сивасспор" в июле 2013 года, подписав контракт на два года. По итогам минувшего сезона чемпионата Турции "Сивасспор" занял пятое место в турнирной таблице.