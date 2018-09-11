Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос переключился на футзал.

Как сообщает Report со ссылкой на Bible Sport, 45-летний бывший защитник привлечен в состав японского клуба "Развитие".

В составе новой команды на матче с "Воскуоре Сендай" он забил 2 мяча. Встреча завершилась победой команды Карлоса со счетом 2:1.

Отмечается, что за игрой следили 3015 зрителей.

Напомним, что за свою карьеру Р.Карлос надевал форму итальянского "Интера", испанского "Реал Мадрида" и турецкой команды "Фенербахче".

С 1992-го по 2006-й год он защищал честь сборной Бразилии.