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    Роберто Карлос переключился на футзал

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Карлос переключился на футзал. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bible Sport, 45-летний бывший защитник привлечен в состав японского клуба "Развитие". 

    В составе новой команды на матче с "Воскуоре Сендай" он забил 2 мяча. Встреча завершилась победой команды Карлоса со счетом 2:1.

    Отмечается, что за игрой следили 3015 зрителей. 

    Напомним, что за свою карьеру Р.Карлос надевал форму итальянского "Интера", испанского "Реал Мадрида" и турецкой команды "Фенербахче".  

    С 1992-го по 2006-й год он защищал честь сборной Бразилии. 

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