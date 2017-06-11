 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роберто Карлос отверг обвинения в допинге со стороны немецкого телеканала ARD

    Я никогда не использовал никаких средств, которые давали бы мне преимущество перед моими коллегами - заявил он© Courtesy İmage

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос отверг обвинения в употреблении допинга.

    Как передает Report, об этом сoобщил Gazeta.ru.

    Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт опубликовал фильм, в котором обвинил бразильского футболиста в приеме запрещенных веществ.

    «Я категорически отвергаю безответственные обвинения, предъявленные немецким каналом ARD и утверждаю, что я никогда не использовал никаких средств, которые давали бы мне преимущество перед моими коллегами. Репортаж называет имя врача, которого я никогда не знал, и мои юристы уже начали разбираться в вопросе. Мы потребуем от них доказать перед судьей и обществом свои обвинения" - заявил он

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi