Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в "Барселону"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в "Барселону" этим летом свободным агентом.

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино достиг соглашения о переходе в "Барселону" этим летом свободным агентом.

Как передает Report со ссылкой на MailSport , 31-летний Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Бразильский нападающий сыграл за красных 352 матча, в которых забил 107 голов и сделал 78 результативных передач. Фирмино стал чемпионом Англии (2020) и победителем Лиги чемпионов (2019), выиграв с мерсисайдцами в общей сложности семь трофеев. Соглашение бразильца с английским клубом истекает летом.

В текущем сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

"Ливерпуль" располагается на восьмой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков в 30 играх.