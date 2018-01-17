Роберт Просинечки: За период деятельности в Азербайджане я увидел разницу между работой в сборной и в клубе

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Я проработал в Азербайджане 3 года главным тренером и увидел, что работа в сборной значительно отличается от работы в клубе".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу RTRS заявил новый главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки, говоря о деятельности в сборной Азербайджана. 49-летний специалист отметил, что ввиду того, что в сборной ведется отбор талантливых игроков, на подготовку и анализ, как в клубе, остается мало времени: "Клубный футбол и футбол в сборной - полностью различающиеся концепции. Работа в клубе требует повседневной деятельности и участия. В сборной совсем другая работа. Из-за календаря соревнований, потерянные шансы обходятся национальной команде намного дороже".

Отметим, что Роберт Просинечки в качестве главного тренера впервые работал в сборной Азербайджана. На основе контракта с АФФА, подписанного в декабре 2014 года, он проработал на этом посту 3 года.