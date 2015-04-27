​Роберт Просинечки: Я буду следить за Европейскими играми вместе со своими детьми - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки дал интервью агентству Report:

- Ваш предшественник Берти Фогтс не был склонен рассказывать о своих личных делах. Однако вы производите впечатление открытого человека. Вы довольны условиями, созданными для вас и вашей семьи в Азербайджане?

- Я искренен в любых вопросах. Не потому что я здесь живу и являюсь главным тренером сборной. Я и моя семья чувствуем себя здесь очень хорошо. Дети ходят в хорошую школу, довольны учебой. И мне, и моей супруге нравится эта страна. Баку очень красивый город, Азербайджан красивая страна. Я говорю это искренне. Я пять месяцев в Баку и каждый раз становлюсь свидетелем того, как жители стараются помочь гостям. Это всесторонне открытие люди.

- В начале своего приезда вы говорили, что психологическое состояние национальной сборной Азербайджана после четырех последовательных поражений не очень хорошее. Каких изменений вы добились за 5 месяцев?

- За 5 месяцев мы провели два учебно-тренировочных сбора. Один из них перед игрой с Мальтой. 12 дней мы были вместе и первой нашей целью было вернуть игрокам веру в себя. Мне кажется, моя команда доказала это во время игры. Потому что процесс был тяжелым. Я всегда говорил и еще раз повторюсь, в Азербайджане есть потенциал игроков, с ними надо работать. Мы будем работать с молодыми журналистами. Очередной шаг мы хотим предпринять 12 июня в матче с норвежской сборной. Потому что команда вернула веру в себя. Хоть и не полностью, но игроки преодолели это. Во время игры с Мальтой на игроков оказывалось большое давление, и они вышли на поле и победили. Это должно продолжиться. Наступит день, когда футбол в Азербайджане будет на высоком уровне. Я не говорю, что мы победим Мальту, Норвегию, Италию. Как минимум, они должны максимально стараться ради победы над сильными командами, приезжающими в Азербайджан.

- Не думаете ли вы, что способности нашей сборной в полной мере проявятся в игре с Норвегией?

- Сейчас в команде есть большие проблемы. Эдди Исрафилов не будет участвовать в матче с Норвегией из-за травмы. Намик Алескеров также травмирован и не сможет восстановиться до игры. Некоторые наши футболисты, играющие за границей, остались без клуба, некоторые играют совсем мало. Поэтому мы должны решить, кого пригласить на этот матч. Кто из футболистов младшей возрастной группы сможет помочь основной сборной. Норвежская команда - сильный соперник. Нас ждет тяжелая игра. Я видел их игру с Хорватией. Если не учитывать счет, в целом команда показывает хорошую игру. Однако нас интересует не сила соперника, а наша игра. Я оптимист и верю в хороший результат. Я бы хотел до игры с Норвегией провести товарищеский матч с какой-либо сильной командой. 7 июня мы будем играть против Сербии. Этот вопрос решен. Я выбрал Сербию, чтобы сборная сыграла с более сильной командой. В таких играх можно заметить многое. Придет время, и национальная сборная Азербайджана будет играть в футбол на одном уровне с большими странами. Безусловно, это нелегкое дело. Но я вижу, что в младших возрастных группах есть хорошие студенты.

- В футболе неизбежны травмы, однако есть игроки, составляющие костяк команды и дополняющие его члены. Вам удалось создать костяк национальной сборной?

- Этот костяк можно было видеть в игре с Мальтой. От травм зависит многое. Не знаешь, что будет с игроком. Еще раз повторюсь, я создал костяк команды, в которую будут приглашаться молодые футболисты. Во время первой игры команда находилась под большим впечатлением. Конечно, тяжело выходить на поле в первый раз в составе сборной. Однако мы построили правильную игру с Мальтой. Наряду с опытными футболистами, на поле вышли молодые и оправдали себя.

- Можно сказать, у нас нет сильного легионера. Махира Шукюрова и Джавида Имамвердиева отстранили от клубов. Как, по вашему мнению, на фоне этих двух футболистов, которые не смогли остаться даже в клубах первого дивизиона Турции, смотрится Кямран Агаев, систематически защищающий ворота "Кайсериспор" и близкий к тому, чтобы попасть в турецкую супер-лигу?

- Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Махир и Джавид отстранены от клубов, Вагиф Джавадов играет 5-10 минут. Это неправильно, потому что футболисты должны играть. Я всегда говорил, что важен опыт игры. Я надеюсь, что Эдди после травмы как можно скорее восстановится и начнет играть. Назаров играет в основном составе "Карлсруэ". У нас нет проблем с вратарем. Кямран Агаев выходит на поле почти в каждой игре "Кайсериспор". Кроме того, Селахет Агаев в хорошей форме в "Интер". У нас есть такие молодые игроки, как Намик Алескеров. Однако победа над Мальтой была омрачена его травмой. Я уже выбрал несколько молодых игроков и в будущем приглашу их в команду. Я сторонник игры футболистов-легионеров.

- Вы замечали звездную болезнь за нашими футболистами?

- Не знаю, но слышал. Я всегда говорил, быть игроком национальной сборной - большая гордость. Необходимо стремиться играть в клубе, чтобы быть приглашенным в национальную сборную. Каждый звездный футболист работает над собой и стремится играть в основном составе клуба. Только в этом случае он может стать игроком национальной сборной.

- 7 июня состоится игра с Сербией, а спустя 5 дней - с Норвегией. В плотном графике после игры с Италией команда проиграла Хорватии. Если иметь в виду физическое состояние футболистов, не думаете ли вы, что игра с Норвегией завершится тяжелым поражением?

- Страны большого футбола, большие клубы играют через каждые 2-3 дня. Если мы хотим повысить наш уровень, мы должны привыкнуть к этому. У нас есть пятидневный перерыв, и этого достаточно для полного восстановления команды. В сентябре у нас опять будет плотный график. Почему другие справляются, а мы не должны? Это нормальное состояние в футболе. Мы должны достичь такого уровня, чтобы играть футбол каждые 3-5 дней. Нельзя искать отговорку, что мы играли каждые три дня и устали. Самое легкое - это сказать, что мы устали и не сможем. Мы должны суметь.

- В день игры с Норвегией в Баку стартуют первые Европейские игры. После этого матча вы вернетесь в столицу, чтобы отслеживать игры? Если учесть, что во время Европейских игр состоятся соревнования по пляжному футболу, и вы лично участвовали в церемонии жеребьевки...

- Я вернусь в Баку. Потому что, в целом, я интересуюсь футболом. Надеюсь, что мы вернемся из Норвегии с победой.

- Если во время Европейских игр Азербайджан встретится с Хорватией, за кого вы будете болеть?

- Я живу и работаю здесь. Азербайджан - моя вторая родина. Надеюсь, что хорватские спортсмены не будут соревноваться с нашими. Если даже такое случится, я буду болеть за Азербайджан. Пусть они не играют друг против друга (смеется). В каком виде спорта могут столкнуться хорватские и азербайджанские спортсмены?

- Возможно, водное поло или волейбол...

- Хорватия сильна в водном поло. Они даже являлись победителями чемпионата мира. В этом виде спорта они завоевали звание европейских и олимпийских чемпионов.

- Хорватские гребцы также сильные спортсмены...

- Этого я не знал. Я знаю, что хорватцы сильны в водном поло. Насчет гребли не могу точно сказать. К тому же, хорватцы сильны в гандболе.

- Кроме футбола, в каких видах спорта вы являетесь болельщиком? Речь идет о хорватских спортсменах...

- Если ты футболист, ты всему предпочитаешь футбол. Мне сложно ответить на этот вопрос. Но я могу сказать, что смотрю баскетбол НБА. Конечно, я слежу за крупными соревнованиями. Возможно, и у меня возникнет интерес к чему-либо.

- Вы до конца будете отслеживать Европейские игры?

- Я пока не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим.

- Какие виды спорта вы будете отслеживать больше всего?

- Я буду следить за играми вместе со своими детьми. Однако конкретные виды спорта назвать не могу.

- Каковы ваши отношения со спортивной прессой? И как, по вашему мнению, к вам относится пресса?

- Отношения нормальные. Когда команда проигрывает - все критикуют, когда выигрывает - все радуются. У меня нет проблем с журналистами. Я все говорю открыто и надеюсь, что и у журналистов нет проблем со мной. Мне жаль, что в ходе пресс-конференции перед началом игры с Мальтой практически не было вопросов о национальной сборной. Большинство вопросов касалось клуба "Нефтчи". Я не встречался с подобным. Играет национальная сборная и есть молодые футболисты. Я думаю, что подобные вопросы усиливают давление на команду. И еще были вопросы о Нурлане Новрузове. Я главный тренер, возможно, что не соглашусь с вашим мнением. Такого в моей практике не было.

- "Нефтчи" вышел в финал кубка. Получат ли игроки нынешнего "Нефтчи" приглашение в национальную сборную?

- Я задам встречный вопрос. Кого из "Нефтчи" вы считаете достойным играть в сборной?

- Например, Агиль Мамедов. Или Магсад Исаев...

- Агиль возможно. Однако, если хотите знать мое мнение, на данный момент в "Нефтчи" нет кандидатов в сборную.

- Наверное, вы следите за политикой. В последнее время политика оказывает влияние и на футбол. Мы смогли это увидеть в игре Черногории и Сербии во время Чемпионата Европы. Как футболист из бывшей Югославии, как вы относитесь к подобным событиям?

- Я могу сказать, что народ не хочет смешивать политику и футбол. Футбол - это игра. Не надо политизировать спортивные игры. Провокация во время игры Сербия-Албания спровоцировала события. В Черногории в российского вратаря бросили файер. Я не могу сказать, почему происходят такие события, однако надо стараться их избежать. Потому что футбол - это всего лишь спорт.

- Наверное, до приезда в Азербайджан вы слышали о нагорно-карабахском конфликте, оккупации Арменией земель Азербайджана. Вы видели "Карабах", который представляет оккупированный армянами Агдам. Как вы относитесь к тому, что представляющая Карабах команда из-за оккупации проводит свои игры в Баку?

- Конечно, до приезда в Азербайджан я имел информацию об этом. Я следил за игрой "Карабаха" и знал, что он представляет Агдам. У нас тоже были страшные войны, в результате которых развалилась Югославия. Надеюсь, азербайджанский народ решит эту проблему без войны, земли вернутся и наступит день, когда "Карабах" проведет свои игры в Агдаме.