Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки выразил свое отношение к заявлениям о переходе на пост главного тренера команды "Бурсаспор" в Турции.

Как сообщает Report, об этом 48-летний специалист сообщил изданию Sportske Novosti. Он отметил, что в контакте с официальными лицами "Бурсаспор" был 3 месяца назад, однако в настоящее время по этому вопросу нет никаких новостей: "Последние 20 дней я был вместе со сборной, мы провели учебно-тренировочные сборы в Баку и Австрии. Мы готовимся к большой и важной игре против сборной Северной Ирландии, которая состоится в субботу".

Главный тренер заявил: "У меня есть контракт со сборной Азербайджана до конца отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Мы проделали огромную работу. Когда я пришел сборная находилась на 132 месте в рейтинге ФИФА, сейчас находится на 76-й позиции. Я полностью настроен на предстоящую игру. Победа может поднять нас на второе место. Если ничего не будет мешать нам сконцентрироваться на игре, нам удастся это сделать".

Отметим, что в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в Группе С после 5 туров сборная Азербайджана с 7 очками расположилась на 4-ем месте. 10 июня команда примет сборную Северной Ирландии, и в случае поражения коллектив, возглавляемый Робертом Просинечки, серьезно уменьшит шансы на выход из группы. Потому что в настоящее время у британцев, которые на 2 месте - 10 очков.