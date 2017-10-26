Роберт Просинечки вернулся в Баку, чтобы отчитаться перед АФФА

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки вернулся в Баку. Об этом Report сообщил начальник департамента информации и связи с общественностью АФФА Микаил Нариманоглу.

Он отметил, что 48-летний эксперт сейчас находится в административном здании структуры. По словам М. Нариманоглу, генсек АФФА Эльхан Мамедов в ближайшие дни встретится с ним. После отчета Р. Просинечки о выступлении сборной в отборочном туре к чемпионату мира 2918 года будет решено, продлевать или нет с ним контракт.

Отметим, что срок трехлетнего контракта Р. Просинечки с АФФА истекает в декабре. Сборная Азербайджана в последнем цикле набрала рекордные 10 баллов, но занимает 5 место в группе.