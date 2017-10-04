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    Роберт Просинечки: В отборочном раунде нас ждет последний домашний матч с трудным соперником

    Наша цель заключается в достижении положительного результата с хорошей игрой
    © Report/Firi Salim

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "В отборочном раунде нас ждет последний домашний матч с трудным соперником. Хотя Чехия и проиграла на последних матчах, с технической точки зрения это сильный коллектив. Однако, наша цель заключается в достижении положительного результата с хорошей игрой".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной до предстоящего против сборной Чехии матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2018 года, заявил главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки.

    Хорватский специалист сказал, что они достаточно хорошо проанализировали соперника и у сборной Чехии имеются сильные стороны. 

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