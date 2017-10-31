Роберт Просинечки: В моих планах работать в европейских клубах

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Как только в Загребе или Белграде освобождается место главного тренера, пресса выдвигает меня на передний план".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Вечернему листу" заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки, комментируя утверждения о том, что он возглавит сборную Сербии.

48-летний специалист отметил, что не хочет работать на Балканском полуострове. Хорват заявил, что в его планах работать в европейских клубах. Р. Просинечки полагает, что очень эмоциональный балканский менталитет может создать в его жизни большое давление. По словам Р. Просинечки, в Азербайджане он далек от давлений.

Главный тренер прокомментировал выбор первой "тройки" при отборе самого лучшего футболиста мира. Хорватский специалист раскрыл причину признания Лионеля Месси лучшим игроком по сравнению с Криштиану Роналду: "Я совершенно не сомневаюсь, что Месси - лучший футболист мира. Криштиану Роналду на втором месте".

Отметим, что несмотря на получение сборной Сербии пропуска на чемпионат мира в 2018 году в России, главный тренер Славолюб Муслин был отправлен в отставку. Эта обязанность временно поручена Младену Крстаичу. Среди специалистов на замену С. Муслина упоминается имя и Р. Просинечки. Трехлетний контракт Р. Просинечки с АФФА истекает в декабре. Стороны заявили, что не продолжат сотрудничество.